«Реал» думает об обратном выкупе Паса из «Комо» летом за 9 млн евро. Решение примут в конце сезона
«Реал» думает о возвращении Нико Паса из «Комо».
Marca сообщает, что в мадридском клубе довольны прогрессом полузащитника – на данный момент Пас близок к возвращению в «Реал» предстоящим летом. Клуб примет окончательное решение о будущем воспитанника ближе к концу текущего сезона.
В случае, если «Реал» решит активировать опцию обратного выкупа Паса у «Комо», трансфер обойдется мадридцам в 9 миллионов евро.
В этом сезоне 20-летний хавбек провел 20 игр в Серии А, отметившись 5 голами и 3 ассистами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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