«Реал» думает об обратном выкупе Паса из «Комо» летом за 9 млн евро. Решение примут в конце сезона

«Реал» думает о возвращении Нико Паса из «Комо».

Marca сообщает, что в мадридском клубе довольны прогрессом полузащитника – на данный момент Пас близок к возвращению в «Реал » предстоящим летом. Клуб примет окончательное решение о будущем воспитанника ближе к концу текущего сезона.

В случае, если «Реал» решит активировать опцию обратного выкупа Паса у «Комо », трансфер обойдется мадридцам в 9 миллионов евро.

В этом сезоне 20-летний хавбек провел 20 игр в Серии А, отметившись 5 голами и 3 ассистами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .