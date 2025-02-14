«Реал» может перевести Асенсио в первую команду на постоянной основе и не покупать центрального защитника

«Реал» может сделать ставку на Рауля Асенсио .

По данным As, мадридский клуб может перевести Рауля в первую команду на постоянной основе и благодаря этому избежать покупки центрального защитника летом как минимум до тех пор, пока не найдется хороший вариант.

Мадридцы пока не определились со стратегией в этом вопросе – это произойдет лишь по окончании сезона. Но не исключено, что в связи с изменением статуса Асенсио покупок в центральную зону обороны не будет.

В текущем сезоне Ла Лиги Рауль провел 11 матчей.