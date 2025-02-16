«Барсе» необходимо улучшить финансовое положение, несмотря на выход к правилу «1 к 1». Клуб должен разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписывать игроков летом
По данным Mundo Deportivo, несмотря на то, что в январе «Барселона» вышла на правило «1 к 1», погасив задолженность на 28 млн евро благодаря продаже 475 VIP-мест на «Камп Ноу» сроком на 30 лет, каталонскому клубу все еще необходимо улучшить финансовое положение к лету.
Сообщается, что «Барселона» должна лучше обеспечить соблюдение финансового фэйр-плей, чтобы иметь возможность подписывать игроков этим летом. Клубу необходимо найти дополнительный доход или разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вложить эти средства в усиление состава – при этом все заработанные или сэкономленные средства могут быть потрачены на трансферы.
Наиболее веротным кандидатом на уход из клуба является Ансу Фати, неопределенным остается будущее Иньяки Пеньи и Андреаса Кристенсена. Рональд Араухо также может быть продан, если попросит «Барселону» отпустить его.
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