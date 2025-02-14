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«Барса» хотела продлить Иньиго, но не может из-за проблем с ФФП. Клуб пытается договориться с Ла Лигой

«Барселона» хотела продлить контракт с Иньиго Мартинесом, но не смогла.

Marca сообщает, что защитника уведомили о желании продолжить сотрудничество – даже без необходимости выполнять норму по сыгранным матчам в сезоне (в таком случае пролонгация произойдет автоматически).

«Блауграна» была готова заключить с футболистом договор на прежних условиях, с сохранением того же уровня зарплаты. Все было согласовано, однако после продления контрактов с рядом других игроков в клубе поняли, что у них нет возможности вписаться с новым договором Иньиго под потолок зарплат.

В настоящее время «Барселона» ведет переговоры с Ла Лигой по вопросу финансового фэйр-плей в надежде переподписать Мартинеса.

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний испанец провел 19 матчей. Его статистику можно найти здесь

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoИньиго Мартинес
logoЛа Лига
logoБарселона
финансовый фэйр-плей
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