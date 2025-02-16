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Слот о «Ливерпуле»: «Мы создали кофе-бар, где игроки проводят время вместе. Если нет результатов, такой атмосферы не будет, но все это способствует успеху»

Арне Слот высказался о факторах сплоченности игроков «Ливерпуля».

«Они всегда завтракали вместе. Что изменилось, и что вы часто видите, это то, что мы создали здесь кофе-бар. Игроки садятся там, разговаривают друг с другом, весело проводят время вместе. Если у вас есть кофе-бар, но нет результатов, вероятно, той же атмосферы не будет. Но я думаю, что все это способствует успеху.

Я считаю, что нужна хорошая тренировочная площадка и хорошая программа. Определенно нужны хорошие люди. Я привел в этот клуб несколько человек, которые, по моему мнению, отлично выполняют свою работу и являются хорошими людьми. Но те, кто уже работал здесь, тоже отличные профессионалы и прекрасные люди.

Если добавить к этому отличное заведение, великолепных игроков и правильный менталитет, это может привести к успешному периоду», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Команда Слота сейчас занимает 1-е место в АПЛ. Сегодня «красные» сыграют с «Вулверхэмптоном» в 25-м туре чемпионата.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
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