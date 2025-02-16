Невилл о работе в «Валенсии»: «Я потерял уверенность, не хотел ходить на пресс-конференции – одни и те же вопросы шесть раз в неделю. Никогда не требую увольнения тренеров»

Гари Невилл рассказал, как на него повлиял опыт работы в «Валенсии».

Невилл возглавлял испанский клуб с декабря 2015 по март 2016 года.

«Иди своей дорогой, делай то, в чем ты хорош. Идея, что я мог бы управлять всеми бизнесами, делать карьеру в СМИ и быть главным тренером, была абсолютно бредовой.

Недавно я видел интервью Энджа Постекоглу , и меня действительно задело, когда он сказал: «Ребята устали, последние четыре месяца они играли каждый четверг и каждое воскресенье». В «Валенсии» после Рождества у меня не было ни одного перерыва в середине недели в течение трех месяцев. Это было ужасно.

Я потерял уверенность в себе, не хотел появляться на пресс-конференциях. Одни и те же вопросы шесть раз в неделю: «Когда это закончится?» Все, о чем вы должны спросить, я знаю. Это было жестоко. Я никогда не требую увольнения тренера. Кажется, это единственная работа, к которой я не отношусь критически», – сказал бывший игрок «МЮ ».