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  • Невилл о работе в «Валенсии»: «Я потерял уверенность, не хотел ходить на пресс-конференции – одни и те же вопросы шесть раз в неделю. Никогда не требую увольнения тренеров»
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Невилл о работе в «Валенсии»: «Я потерял уверенность, не хотел ходить на пресс-конференции – одни и те же вопросы шесть раз в неделю. Никогда не требую увольнения тренеров»

Гари Невилл рассказал, как на него повлиял опыт работы в «Валенсии».

Невилл возглавлял испанский клуб с декабря 2015 по март 2016 года.

«Иди своей дорогой, делай то, в чем ты хорош. Идея, что я мог бы управлять всеми бизнесами, делать карьеру в СМИ и быть главным тренером, была абсолютно бредовой.

Недавно я видел интервью Энджа Постекоглу, и меня действительно задело, когда он сказал: «Ребята устали, последние четыре месяца они играли каждый четверг и каждое воскресенье». В «Валенсии» после Рождества у меня не было ни одного перерыва в середине недели в течение трех месяцев. Это было ужасно.

Я потерял уверенность в себе, не хотел появляться на пресс-конференциях. Одни и те же вопросы шесть раз в неделю: «Когда это закончится?» Все, о чем вы должны спросить, я знаю. Это было жестоко. Я никогда не требую увольнения тренера. Кажется, это единственная работа, к которой я не отношусь критически», – сказал бывший игрок «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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logoЛа Лига
logoЭндж Постекоглу
logoМанчестер Юнайтед
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