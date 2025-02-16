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  • Ловчев о «Краснодаре» без трансферов: «Усиления не нужны. У них наигранный состав, но в случае травм будет трудно. Без Кордобы сразу выбывают из претендентов на чемпионство»
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Ловчев о «Краснодаре» без трансферов: «Усиления не нужны. У них наигранный состав, но в случае травм будет трудно. Без Кордобы сразу выбывают из претендентов на чемпионство»

Евгений Ловчев оценил отсутствие зимних трансферов у «Краснодара».

— «Краснодар», в отличие от «Зенита» и «Спартака», пока не совершил ни одного трансфера на вход. Команда и без усиления навяжет борьбу за чемпионство?

— У них наигранный состав, но в случае травм команде будет трудно. Если Кордоба, который дает команде 40% атакующих действий, травмируется, «Краснодар» мы не узнаем. Можно будет сразу сказать, что без Джона команда сразу выбывает из претендентов на чемпионство. 

А так у них очень хорошая команда без явных проблемных позиций. На данный момент «Краснодару» усиления просто не нужны, — сказал бывший футболист сборной СССР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
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