«МЮ» отдал 21-летнего опорника Коллиера в аренду «Вест Бромвичу»
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Тоби Коллиера в «Вест Бромвич».
21-летний опорник проведет предстоящий сезон в клубе из Чемпионшипа на правах аренды.
В прошлом сезоне англичанин провел в АПЛ за «МЮ» 6 матчей.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16917 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости