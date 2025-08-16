«МЮ» отдал 21-летнего опорника Коллиера в аренду «Вест Бромвичу»

«Манчестер Юнайтед » объявил о переходе Тоби Коллиера в «Вест Бромвич ».

21-летний опорник проведет предстоящий сезон в клубе из Чемпионшипа на правах аренды.

В прошлом сезоне англичанин провел в АПЛ за «МЮ» 6 матчей.