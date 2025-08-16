0

«МЮ» отдал 21-летнего опорника Коллиера в аренду «Вест Бромвичу»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Тоби Коллиера в «Вест Бромвич».

21-летний опорник проведет предстоящий сезон в клубе из Чемпионшипа на правах аренды.

В прошлом сезоне англичанин провел в АПЛ за «МЮ» 6 матчей.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoТоби Коллиер
logoчемпионшип
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoВест Бромвич
трансферы
