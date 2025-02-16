«Пари НН» отдал Кутателадзе в аренду тбилисскому «Динамо» до конца года
Тбилисское «Динамо» объявило о переходе Николоза Кутателадзе.
23-летний форвард «Пари НН» будет выступать за грузинский клуб на правах аренды до 31 декабря 2025 года.
В 5 матчах сезона во всех турнирах на счету Кутателадзе 1 голевая передача за нижегородский клуб.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт тбилисского «Динамо»
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