«Пари НН» отдал Кутателадзе в аренду тбилисскому «Динамо» до конца года

Тбилисское «Динамо» объявило о переходе Николоза Кутателадзе.

23-летний форвард «Пари НН» будет выступать за грузинский клуб на правах аренды до 31 декабря 2025 года.

В 5 матчах сезона во всех турнирах на счету Кутателадзе 1 голевая передача за нижегородский клуб.