Владислав Радимов: «Луис Энрике – главный трансфер «Зенита». Команда нуждалась в лидере атаки после ухода Малкома»
Владислав Радимов назвал главный трансфер «Зенита».
«У «Зенита» главный трансфер, думаю, Луис Энрике. Он лидер атакующих действий, в котором команда нуждалась после ухода Малкома.
Они не могли никак найти футболиста, который возьмет на себя пульт управления всеми атакующими действиями. В этом плане Луис Энрике уже показывает, что находит общий язык с партнерами. К началу чемпионата он подойдет в оптимальной форме и будет главным действующим лицом», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.
«Зенит» купил 24-летнего бразильца у «Фламенго» 20 января.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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