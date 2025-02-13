Владислав Радимов: «Луис Энрике – главный трансфер «Зенита». Команда нуждалась в лидере атаки после ухода Малкома»

Владислав Радимов назвал главный трансфер «Зенита».

«У «Зенита» главный трансфер, думаю, Луис Энрике. Он лидер атакующих действий, в котором команда нуждалась после ухода Малкома.

Они не могли никак найти футболиста, который возьмет на себя пульт управления всеми атакующими действиями. В этом плане Луис Энрике уже показывает, что находит общий язык с партнерами. К началу чемпионата он подойдет в оптимальной форме и будет главным действующим лицом», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

«Зенит» купил 24-летнего бразильца у «Фламенго» 20 января.