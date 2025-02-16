Энрике о «ПСЖ» после 1:0 с «Тулузой»: «Сезон без поражений не является для меня целью. Мы думаем только о том, чтобы выиграть чемпионат»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал цель клуба на сезон.
Сегодня парижане обыграли «Тулузу» в 22-м туре Лиги 1 со счетом 1:0. «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков и не проиграв ни одного матча.
«Я считаю, что начало матча было равным. «Тулуза» доставила нам много проблем, они очень хорошо обороняются. Они сплочены, это команда, которая хорошо работает. Поле тоже было не лучшего качества, было трудно перемещать мяч.
Но команда показала хорошую игру. Команда была настроена на борьбу.
Провести сезон без поражений не является для меня целью. В первую очередь, моя цель – выиграть чемпионат. Мы думаем только об этом», – сказал Энрике в эфире DAZN.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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