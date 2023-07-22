Умтити перешел в «Лилль». Экс-защитник «Барселоны» подписал контракт на 2 года

Теги Лилль Барселона лига 1 Франция Ла Лига трансферы Самюэль Умтити Футбол

Самюэль Умтити стал игроком «Лилля».

Французский клуб объявил о подписании 29-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на 2 года. 

Ранее Умтити играл в Лиге 1 за «Лион». В 2016 году он перешел в «Барселону», а в июне этого года расторг контракт с каталонским клубом. 

Последний сезон Самюэль провел на правах аренды в «Лечче» и принял участие в 25 играх Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: https://www.losc.fr/

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14 комментариев

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Serik Alik
В свое время был реальным топом в Барсе, пророчили ему место в основе на ближайшие несколько лет, а оно как оказалось.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Serik Alik
В свое время был реальным топом в Барсе, пророчили ему место в основе на ближайшие несколько лет, а оно как оказалось.
Он был самым дорогим защитником мира.
И на ЧМ18 стал одним из главных игроков, с голом в полуфинале. Прямо как Пуйоль в 2010 с голом против немцев.
Но он сам пошел на риск, играя с травмой, которая усугубилась.
Могло повезти, но не повезло. Выбрал чемпионат мира вместо долгой карьеры на топ уровне. В минусе оказалась только Барса.
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Mark Safa
Легенда барсы
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Артем Русанов
Это не афишируется, но барса продолжит платить 50 % зарплаты 😂
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NeMoSama39
оно Живое???..
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& Co1366
Хорошая новость!
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Q1W2E3A!S!D!
Это он ещё удачно устроился
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Лагер
Umtiti?
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Гамаль Хайдаров
Легенда медпункта
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Оливер Кан удаляет Роберту
Единственное чем запомнился этот бот, это как он истерично орал, симуляруя, якобы ему там дыхалку сбило))
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Акира_1
Ответ Mark Safa
Легенда барсы
Ну да заработал денег в Барселоне, теперь можно на пенсию во Францию.
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che kaif
Ответ Mark Safa
Легенда барсы
Чигиринский. Умтити. Туран. Сколько их там было))
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