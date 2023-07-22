Умтити перешел в «Лилль». Экс-защитник «Барселоны» подписал контракт на 2 года

Самюэль Умтити стал игроком «Лилля».

Французский клуб объявил о подписании 29-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на 2 года.

Ранее Умтити играл в 1 за «Лион». В 2016 году он перешел в «Барселону», а в июне этого года расторг контракт с каталонским клубом.

Последний сезон провел на правах аренды в «Лечче» и принял участие в 25 играх Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: https://www.losc.fr/