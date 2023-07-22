Умтити перешел в «Лилль». Экс-защитник «Барселоны» подписал контракт на 2 года
Самюэль Умтити стал игроком «Лилля».
Французский клуб объявил о подписании 29-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на 2 года.
Ранее Умтити играл в Лиге 1 за «Лион». В 2016 году он перешел в «Барселону», а в июне этого года расторг контракт с каталонским клубом.
Последний сезон Самюэль провел на правах аренды в «Лечче» и принял участие в 25 играх Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: https://www.losc.fr/
И на ЧМ18 стал одним из главных игроков, с голом в полуфинале. Прямо как Пуйоль в 2010 с голом против немцев.
Но он сам пошел на риск, играя с травмой, которая усугубилась.
Могло повезти, но не повезло. Выбрал чемпионат мира вместо долгой карьеры на топ уровне. В минусе оказалась только Барса.