Нойер про 0:0 с «Байером»: «Бавария» не заслужила победу. Хотя мы довольны результатом – было важно не проиграть. Соперник сильно давил»

Мануэль Нойер заявил, что «Бавария» не заслужила обыграть «Байер».

Команды сыграли вничью 0:0 в матче 22-го тура Бундеслиги.

«Мы довольны результатом. Конечно, было тяжело, поскольку мы не создали много моментов, а «Байер » сильно давил сильно.

Было сложно выстроить игру и комбинировать. Но мы забрали одно очко и сохранили отрыв в восемь баллов.

Мы много работали над игрой в обороне и над тем, как действовать немного глубже в обороне против команды, которая хорошо играет в футбол. Мы хорошо с этим справились.

Важно было не проиграть. Хотя мы и хотели победить, но мы этого не заслужили», – сказал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер .

«Бавария» 2 раза за матч пробила по воротам «Байера». У команды Алонсо 15 ударов, владение во 2-м тайме – 70% против 30%