Нойер про 0:0 с «Байером»: «Бавария» не заслужила победу. Хотя мы довольны результатом – было важно не проиграть. Соперник сильно давил»
Мануэль Нойер заявил, что «Бавария» не заслужила обыграть «Байер».
Команды сыграли вничью 0:0 в матче 22-го тура Бундеслиги.
«Мы довольны результатом. Конечно, было тяжело, поскольку мы не создали много моментов, а «Байер» сильно давил сильно.
Было сложно выстроить игру и комбинировать. Но мы забрали одно очко и сохранили отрыв в восемь баллов.
Мы много работали над игрой в обороне и над тем, как действовать немного глубже в обороне против команды, которая хорошо играет в футбол. Мы хорошо с этим справились.
Важно было не проиграть. Хотя мы и хотели победить, но мы этого не заслужили», – сказал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
«Бавария» 2 раза за матч пробила по воротам «Байера». У команды Алонсо 15 ударов, владение во 2-м тайме – 70% против 30%
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
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