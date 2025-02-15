«Бавария» и «Байер» сыграли 0:0 впервые с 2017 года. Нулевая ничья зашла с вероятностью 7%

«Бавария» в гостях сыграл вничью с «Байером» в 22-м туре Бундеслиги (0:0).

В прематче «Бавария» котировался небольшим фаворитом с коэффициентом 2.28. Ничья оценивалась в 3.70.

На точный счет можно было поставить за 15.00 (примерно 7% вероятности). «Бавария» и «Байер» сыграли 0:0 впервые с 2017 года.

Мюнхенцы не побеждают леверкузенцев 6 матчей подряд. Последний выигрыш случился еще в сентябре 2022 года (4:0).

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