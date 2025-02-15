«Бавария» и «Байер» сыграли 0:0 впервые с 2017 года. Нулевая ничья зашла с вероятностью 7%
«Бавария» в гостях сыграл вничью с «Байером» в 22-м туре Бундеслиги (0:0).
В прематче «Бавария» котировался небольшим фаворитом с коэффициентом 2.28. Ничья оценивалась в 3.70.
На точный счет можно было поставить за 15.00 (примерно 7% вероятности). «Бавария» и «Байер» сыграли 0:0 впервые с 2017 года.
Мюнхенцы не побеждают леверкузенцев 6 матчей подряд. Последний выигрыш случился еще в сентябре 2022 года (4:0).
Кейн еще никогда не был так близок к трофею: 97% на титул. Матч в Леверкузене – последняя преграда
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем