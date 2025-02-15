«МЮ» стал 14-м в таблице АПЛ после победы «Эвертона». Команда Аморима может сместиться на 15-е место, если проиграет «Тоттенхэму»
«Манчестер Юнайтед» опустился на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
Позиция манкунианского клуба изменилась после того, как «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Теперь мерсисайдцы заняли 13-ю строчку, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» стал 14-м в таблице с 29 баллами.
Команда тренера Рубена Аморима проведет 16 февраля матч этого тура против «Тоттенхэма».
«Шпоры» могут опередить «Манчестер Юнайтед», если одержат победу. У команды Энджа Постекоглу в активе 27 баллов и 15-е место в таблице.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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