«МЮ» стал 14-м в таблице АПЛ после победы «Эвертона». Команда Аморима может сместиться на 15-е место, если проиграет «Тоттенхэму»

«Манчестер Юнайтед» опустился на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Позиция манкунианского клуба изменилась после того, как «Эвертон » обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Теперь мерсисайдцы заняли 13-ю строчку, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед » стал 14-м в таблице с 29 баллами.

Команда тренера Рубена Аморима проведет 16 февраля матч этого тура против «Тоттенхэма ».

«Шпоры» могут опередить «Манчестер Юнайтед», если одержат победу. У команды Энджа Постекоглу в активе 27 баллов и 15-е место в таблице.

Таблица АПЛ