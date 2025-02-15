«Осасуна» победила «Барсу» и сыграла вничью с «Реалом» дома в этом сезоне, взяв 4 из 6 очков

«Осасуна» взяла 4 из 6 очков дома в матчах с «Реалом» и «Барселоной».

Команда тренера Висенте Морено сыграла вничью с мадридским клубом (1:1) в 24-м туре Ла Лиги . В нынешнем сезоне 28 сентября 2024 года на домашнем стадионе «Осасуна » обыграла «Барселону» (4:2). На данный момент «Осасуна» находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 24 матчах.