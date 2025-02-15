Пеп о «Сити»: «То, чего мы добились – это исключительные достижения. Сейчас мы пятые, мы не просели как другие успешные команды»

Пеп Гвардиола призвал видеть положительные моменты в текущей ситуации «Сити».

Главный тренер «Сити» ответил на вопрос, видит ли он момент, когда все его игроки вернутся после травм одновременно в этом сезоне.

«Нет, в лучшей форме – нет. Нет, нет. Мы взяли трех-четырех игроков, и им пришлось быстро адаптироваться, потому что у нас не было времени на подготовку. Им еще многому нужно научиться, но мы должны это делать.

То, что мы сделали до сих пор – мы выжили, справляясь с ситуацией таким образом, и должны продолжать в том же духе. Но я не думаю, что это возможно. Нам нужно закончить сезон как можно лучше, осознавая, что мы играем не ради настоящего, а ради нашего будущего. И делать это!

Я не сдаюсь, я продолжу работать. Это тяжело, потому что для многих игроков, да и для меня, это первый раз, когда мы оказываемся в такой ситуации, но это нужно принять. То, чего мы добились на протяжении всей нашей карьеры – это исключительные достижения. Это тоже ненормально, но, возможно, чуть менее необычно, понимаете?

Может быть, мы закончим сезон на 14-м или 15-м месте, но сейчас мы пятые. Мы не просели, как, возможно, другие команды, которые добивались успеха или нескольких успехов в прошлом. Принять это и увидеть позитивные моменты, которые у нас все еще есть, потому что они есть! Хотя, возможно, со стороны так не кажется. У нас есть положительные вещи, и мы должны расти, строить на этом фундаменте.

Может быть, некоторые результаты помогут нам, заставят задуматься, что мы можем изменить – в плане тактики, состава, того, что игроки могут нам дать – и пробовать», – сказал главный тренер «Сити ».