Пеп о «Сити»: «То, чего мы добились – это исключительные достижения. Сейчас мы пятые, мы не просели как другие успешные команды»
Главный тренер «Сити» ответил на вопрос, видит ли он момент, когда все его игроки вернутся после травм одновременно в этом сезоне.
«Нет, в лучшей форме – нет. Нет, нет. Мы взяли трех-четырех игроков, и им пришлось быстро адаптироваться, потому что у нас не было времени на подготовку. Им еще многому нужно научиться, но мы должны это делать.
То, что мы сделали до сих пор – мы выжили, справляясь с ситуацией таким образом, и должны продолжать в том же духе. Но я не думаю, что это возможно. Нам нужно закончить сезон как можно лучше, осознавая, что мы играем не ради настоящего, а ради нашего будущего. И делать это!
Я не сдаюсь, я продолжу работать. Это тяжело, потому что для многих игроков, да и для меня, это первый раз, когда мы оказываемся в такой ситуации, но это нужно принять. То, чего мы добились на протяжении всей нашей карьеры – это исключительные достижения. Это тоже ненормально, но, возможно, чуть менее необычно, понимаете?
Может быть, мы закончим сезон на 14-м или 15-м месте, но сейчас мы пятые. Мы не просели, как, возможно, другие команды, которые добивались успеха или нескольких успехов в прошлом. Принять это и увидеть позитивные моменты, которые у нас все еще есть, потому что они есть! Хотя, возможно, со стороны так не кажется. У нас есть положительные вещи, и мы должны расти, строить на этом фундаменте.
Может быть, некоторые результаты помогут нам, заставят задуматься, что мы можем изменить – в плане тактики, состава, того, что игроки могут нам дать – и пробовать», – сказал главный тренер «Сити».
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