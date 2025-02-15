Артета про 2:0 с «Лестером»: «Мерино выиграл матч для «Арсенала». Он может учуять опасность. Мы взяли ситуацию под контроль во 2-м тайме»
Испанец появился на поле во втором тайме и сделал дубль в матче 25-го тура АПЛ. «Арсенал» одержал победу со счетом 2:0.
– Важная победа. Нам нужно было сделать такую заявку на фоне разговоров о травмах – то, что мы по-прежнему в борьбе.
В первом тайме нам не хватало резкости, также мы действовали не очень стабильно в некоторых моментах, особенном при игре с мячом. Во втором тайме мы взяли ситуацию под контроль и сумели выиграть.
– Что вы сказали Мерино?
– Что он забьет гол. Он угроза для ворот соперника. Мы считали, что он сможет реализовать эти моменты, когда мы играли в атаке, а соперник начал играть глубже [в обороне]. Но легче сказать, чем сделать!
Микель никогда не играл на позиции «девятки». Но у него есть чутье. Он может учуять опасность, предвидеть опасность. И затем он может ее реализовать.
Он выиграл матч для нас», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий