Артета про 2:0 с «Лестером»: «Мерино выиграл матч для «Арсенала». Он может учуять опасность. Мы взяли ситуацию под контроль во 2-м тайме»

Микель Артета заявил, что Микель Мерино выиграл для «Арсенала» матч с «Лестером».

Испанец появился на поле во втором тайме и сделал дубль в матче 25-го тура АПЛ . «Арсенал » одержал победу со счетом 2:0.

– Важная победа. Нам нужно было сделать такую заявку на фоне разговоров о травмах – то, что мы по-прежнему в борьбе.

В первом тайме нам не хватало резкости, также мы действовали не очень стабильно в некоторых моментах, особенном при игре с мячом. Во втором тайме мы взяли ситуацию под контроль и сумели выиграть.

– Что вы сказали Мерино?

– Что он забьет гол. Он угроза для ворот соперника. Мы считали, что он сможет реализовать эти моменты, когда мы играли в атаке, а соперник начал играть глубже [в обороне]. Но легче сказать, чем сделать!

Микель никогда не играл на позиции «девятки». Но у него есть чутье. Он может учуять опасность, предвидеть опасность. И затем он может ее реализовать.

Он выиграл матч для нас», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета .