  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про 2:0 с «Лестером»: «Мерино выиграл матч для «Арсенала». Он может учуять опасность. Мы взяли ситуацию под контроль во 2-м тайме»
10

Артета про 2:0 с «Лестером»: «Мерино выиграл матч для «Арсенала». Он может учуять опасность. Мы взяли ситуацию под контроль во 2-м тайме»

Микель Артета заявил, что Микель Мерино выиграл для «Арсенала» матч с «Лестером».

Испанец появился на поле во втором тайме и сделал дубль в матче 25-го тура АПЛ. «Арсенал» одержал победу со счетом 2:0.

– Важная победа. Нам нужно было сделать такую заявку на фоне разговоров о травмах – то, что мы по-прежнему в борьбе.

В первом тайме нам не хватало резкости, также мы действовали не очень стабильно в некоторых моментах, особенном при игре с мячом. Во втором тайме мы взяли ситуацию под контроль и сумели выиграть.

– Что вы сказали Мерино?

– Что он забьет гол. Он угроза для ворот соперника. Мы считали, что он сможет реализовать эти моменты, когда мы играли в атаке, а соперник начал играть глубже [в обороне]. Но легче сказать, чем сделать! 

Микель никогда не играл на позиции «девятки». Но у него есть чутье. Он может учуять опасность, предвидеть опасность. И затем он может ее реализовать.

Он выиграл матч для нас», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЛестер
logoМикель Мерино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мерино после дубля «Лестеру»: «Забыл что-нибудь подарить жене на День влюбленных. Эти два гола – для нее. Она оценит это больше, чем розы и шоколадку»
17сегодня, 14:53
Стерлинг не забил ни разу в 10 матчах сезона АПЛ. Заменивший его Мерино сделал дубль «Лестеру»
18сегодня, 14:23
Рекомендуем
Главные новости
Итурральде о падении Винисиуса после контакта с Монкайолой: «Если это было в штрафной, это пенальти. Его ударили по ноге»
4через 0 Фото
«Осасуна» – «Реал» – 1:1. Онлайн-трансляция. Будимир сравнял с пенальти, Беллингем удален
1449 минут назадLive
«Дортмунд» идет 11-м в таблице Бундеслиги. Команда проиграла оба матча при Коваче в чемпионате – «Штутгарту» и «Бохуму»
511 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «Дортмунд» уступил «Бохуму»
1812 минут назад
Мбаппе первым после Роналду и 4-м в XXI веке забил 25 голов в дебютном сезоне за «Реал»
1114 минут назад
Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри» на матче с «Реалом»
2519 минут назад
Мбаппе забил 11 голов в 2025 году. В топ-лигах больше только у Дембеле – 15
627 минут назад
Болельщики «Осасуны» бросали пляжные мячи на поле и скандировали «Пляжный мяч Винисиусу» в матче с «Реалом»
2127 минут назадФото
Беллингем удален после разговора с судьей Монтеро в 1-м тайме игры «Реала» с «Осасуной»
22637 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Нантом», «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы», «Марсель» принимает «Сент-Этьен»
242 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Сельта». Симеоне, Альварес, Гризманн и Дуран играют
2 минуты назад
Медведев о задаче «Зенита» обогнать «Спартак» по титулам: «Цель – выиграть, а статистики пускай считают»
1527 минут назад
«Лацио» – «Наполи». Лукаку, Распадори, Мактоминей и Педро играют
33 минуты назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» и забил 6 голов самаркандскому, «Пари НН» сыграл вничью с «Енисеем»
3245 минут назад
«Аталанта» выиграла 1 из 6 последних матчей. Команда Гасперини отстает на 4 очка от «Наполи», у которого игра в запасе
45 минут назад
Фермин Лопес: «Я всегда обыгрываю Ямаля в FC 25. Мы много играем в сборной»
47 минут назадИгры
«Аталанта» не смогла забить дома «Кальяри» – 0:0
350 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Раэд» принимает «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Вахдой»
10сегодня, 15:30Live
Коул об игре Нванери против «Лестера»: «Не хочу оказывать давление, но его игра похожа на Месси. Он играет очень уверенно, потрясающий футболист»
9сегодня, 15:29
Кайл Уокер: «Никто не может выиграть матч в одиночку. Может, Месси или Роналду способны на волшебство, но я играл в командах, где нужно быть частью коллектива»
сегодня, 15:20
Рекомендуем