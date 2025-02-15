Мерино после дубля «Лестеру»: «Забыл что-нибудь подарить жене на День влюбленных. Эти два гола – для нее. Она оценит это больше, чем розы и шоколадку»

Микель Мерино заявил, что впервые сыграл на позиции нападающего.

«Арсенал» переиграл «Лестер » (2:0) в матче 25-го тура АПЛ . Испанец появился на поле на 69-й минуте вместо Рахима Стерлинга, после чего сделал дубль .

«Микель Артета этим утром сказал, что я сыграю как нападающий. Мы уже немного говорили об этом с одним из ассистентов тренера. Впервые в карьере я сыграл на этой позиции. Мне сказали, чтобы я использовал свои сильные стороны. Хорошо, что мне удалось сделать дубль и помочь команде.

Честно говоря, не думаю, что регулярно буду играть нападающего. Впервые я сделал дубль, сыграв как нападающий, да еще и выйдя на замену.

Я забыл подарить жене что-нибудь на День святого Валентина, так что этот дубль – для нее. Думаю, она оценит это больше, чем розы и шоколадку.

Это был сложный матч. В таких играх важен настрой. Такие матчи хороши для команды», – сказал футболист «Арсенала » Микель Мерино .