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  • Мостовой о «Зените»: «Есть футболисты, которые два раза на замену вышли и стали чемпионами, а потом рассказывают об этом. А никто не знает вообще, как они играют. Но довольны и счастливы»
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Мостовой о «Зените»: «Есть футболисты, которые два раза на замену вышли и стали чемпионами, а потом рассказывают об этом. А никто не знает вообще, как они играют. Но довольны и счастливы»

Александр Мостовой высказался «Динамо» и запасных футболистах «Зенита».

– У «Динамо» нет ни одного зимнего трансфера. Многие считают, что нужен защитник. Согласны?

– Да, может быть. Но в принципе смотришь сейчас на состав «Динамо», смотришь на скамейку – вроде бы по комплекту есть все футболисты. Их же так же покупали.

Почему они не играют – это вопрос уже к ним, к футболистам. На замене сидят 10 человек – пожалуйста, выходите и доказывайте. Кто вам мешает? Никто же не мешает.

Почему все время надо покупать? Другие футболисты, которые играют мало, они же тоже должны понимать: «Нифига себе, сейчас купят одного-второго, а мне что делать? Я уже сижу здесь полгода, скамейку шлифую». Как и в «Зените» происходит.

Но в «Зените» с этим проблем нет, потому что 10 человек сидят и чемпионами становятся.

Там есть такие футболисты, которые два раза на замену вышли и стали чемпионами, а потом рассказывают о своем чемпионстве. А никто не знает вообще, как они играют.

Но они довольны и счастливы жизнью, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Мостовой
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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