Пеп Гвардиола: «Ман Сити» побил все рекорды в Англии. Кто сейчас набрал бы 100 очков? А четыре раза взял АПЛ? Я жду»

Пеп Гвардиола высказался о рекордах «Манчестер Сити».

«Даже с учетом травм мы побили все рекорды в Англии. Никто не выигрывал четыре Премьер-лиги подряд. Другое дело, когда ты бьешь свои собственные рекорды и говоришь: «Что дальше?».

У нас есть все рекорды – 100 очков за сезон. Я много раз говорил игрокам, что если проанализировать последние девять лет, то у нас вышли действительно очень плохие только три месяца.

Люди говорят: «Что случилось с Пепом ?». Но что происходило в прошлом при нем? Ненормально ни то, что происходит сейчас, ни то, чтобы было в прошлом.

Кто сейчас набрал бы 100 очков? Я жду. Или четыре чемпионства подряд? Я жду. Вы видели «Ливерпуль » в этом сезоне? Они уже не могут набрать 100 очков, точно не могут – 99, но не 100», – сказал тренер «Ман Сити ».