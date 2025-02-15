Рахимов об 1:4 с КНДР: «Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества. У «Рубина» есть проблемы, нужно было реализовывать моменты»
– Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание.
Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счета не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества.
– В первом тайме жестко играл соперник. Могло это стать проблемой?
– Это хорошо. Там где тяжело, где больно, нужно искать моменты, терпеть. Соперник показал жесткий стык, жесткую борьбу, не жалели ни себя, ни нас. Футбол – контактный вид спорта. Нужно уметь перебороть эти моменты.
– Даку был полезен в подыгрыше, после его передач было много голевых моментов. Но не забил, в том числе с пенальти. Как он это воспринял?
– Мы должны с него больше требовать. Он должен уметь переключиться с одного момента на другой.
– Ставер не выручил. В этом поражении есть и его вина?
– Когда команда пропускает, есть и вина вратаря. Но я бы не стал на этом заострять внимание. Нужно акцентировать на том, как мы реагировали на потери мяча. Вместо того чтобы вступать в борьбу, разочаровывались и давали сопернику выйти в контратаку.
– Уровень соперника – это уровень РПЛ, ФНЛ?
– Они активные, агрессивные, вступают в единоборства, имеют быструю скорость. Это отличает все восточноазиатские команды. Игра показала, что у нас есть проблемы, – сказал тренер «Рубина».
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