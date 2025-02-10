«Рубин» запросил более 10 млн евро за Даку. «Локомотив» вышел из переговоров по форварду

«Локомотив» снова пытался подписать Мирлинда Даку.

Как сообщает «Чемпионат», железнодорожники обратились к «Рубину », чтобы обсудить возможный трансфер нападающего.

Казанский клуб запросил более 10 миллионов евро, после чего москвичи вышли из переговоров.

В текущем сезоне Мир РПЛ Даку провел 17 матчей и забил 9 голов. Подробную статистику албанца можно найти здесь .