«Рубин» запросил более 10 млн евро за Даку. «Локомотив» вышел из переговоров по форварду
«Локомотив» снова пытался подписать Мирлинда Даку.
Как сообщает «Чемпионат», железнодорожники обратились к «Рубину», чтобы обсудить возможный трансфер нападающего.
Казанский клуб запросил более 10 миллионов евро, после чего москвичи вышли из переговоров.
В текущем сезоне Мир РПЛ Даку провел 17 матчей и забил 9 голов. Подробную статистику албанца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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