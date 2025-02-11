Дембеле повторил свой рекорд по голам за год на клубном уровне. У Усмана 15 мячей за 6 недель в 2025-м

Усман Дембеле никогда не забивал больше, чем в 2025 году.

Вингер «ПСЖ » отметился дублем в игре с «Брестом » (3:0) в Лиге чемпионов.

Француз забил в каждом из 8 матчей в 2025 году. В общей сложности у него 15 голов за шесть недель.

Дембеле повторил личный рекорд по голам за один год на клубном уровне, установленный в 2016-м в «Ренне» и «Боруссии».

Подробно со статистикой Усмана можно ознакомиться здесь .