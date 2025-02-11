Дембеле повторил свой рекорд по голам за год на клубном уровне. У Усмана 15 мячей за 6 недель в 2025-м
Усман Дембеле никогда не забивал больше, чем в 2025 году.
Вингер «ПСЖ» отметился дублем в игре с «Брестом» (3:0) в Лиге чемпионов.
Француз забил в каждом из 8 матчей в 2025 году. В общей сложности у него 15 голов за шесть недель.
Дембеле повторил личный рекорд по голам за один год на клубном уровне, установленный в 2016-м в «Ренне» и «Боруссии».
Подробно со статистикой Усмана можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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