Бабич отказался от трансфера в Саудовскую Аравию зимой, чтобы помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство. Переезд на Ближний Восток возможен летом («СЭ»)

Срджан Бабич не уйдет из «Спартака» зимой.

По данным «Спорт-Экспресса», сербский защитник в январе отказался от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии, чтобы помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

Помимо этого, мотивацией для игрока стали и отношения с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Но поскольку предложение было очень выгодным, защитник и его агенты готовы рассмотреть вариант с переездом на Ближний Восток летом по окончании сезона в России.

Контракт Бабича со «Спартаком» действует до окончания сезона-2025/26.