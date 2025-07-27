Феликс близок к переходу в «Аль-Наср» Роналду из «Челси» за 44 млн фунтов (Sky Sports)

Жоау Феликс может перейти в «Аль-Наср» из «Челси».

По данным Sky Sports, саудовский клуб, за которой выступает Криштиану Роналду , близок к заключению сделки с «Челси ».

Трансфер 25-летнего полузащитника обойдется в сумму около 44 млн фунтов.

Ранее сообщалось , что Феликс согласился вернуться в «Бенфику».

Во второй половине прошлого сезона португалец выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .