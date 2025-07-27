Феликс близок к переходу в «Аль-Наср» Роналду из «Челси» за 44 млн фунтов (Sky Sports)
Жоау Феликс может перейти в «Аль-Наср» из «Челси».
По данным Sky Sports, саудовский клуб, за которой выступает Криштиану Роналду, близок к заключению сделки с «Челси».
Трансфер 25-летнего полузащитника обойдется в сумму около 44 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что Феликс согласился вернуться в «Бенфику».
Во второй половине прошлого сезона португалец выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Кого в АПЛ уволят первым?26340 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости