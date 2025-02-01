Глушаков о Бабиче: «Странно утверждать, что «Спартак» должен за кого-то цепляться. Говорить, что он – легенда… Не взял ни одного трофея»
– По данным СМИ, к Срджану Бабичу проявляют интерес в Саудовской Аравии. Тот ли это человек, за которого клубу стоит держаться?
– Он нормальный футболист, но в целом странно утверждать, что «Спартак» должен за кого-то цепляться.
На каждого защитника имеется еще более качественный исполнитель. Поэтому говорить, что Бабич – легенда… Пока он не взял ни одного трофея. Вот когда сделает это, можно будет о чем-то рассуждать.
Есть «Спартак», и есть все остальные. Нужно жить дальше, кто бы ни уехал. Даже если Срджана действительно продадут, найдут ему замену.
А так приезжают люди, пять матчей проводят на высоком уровне, а следующий проваливают.
Если бы он держал марку на протяжении лет семи, я бы сказал, что его надо сохранить, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
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