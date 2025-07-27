«Верона» арендовала Унаи Нуньеса у «Сельты» с правом выкупа
«Верона» арендовала Унаи Нуньеса у «Сельты».
Клубы заключили арендное соглашение с правом выкупа.
Минувший сезон центральный защитник провел в аренде в «Атлетике». Там он сыграл 10 матчей в Ла Лиге.
Со статистикой 28-летнего испанца можно ознакомиться здесь.
Изображение: hellasverona.it
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Вероны»
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