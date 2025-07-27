«Верона» арендовала Унаи Нуньеса у «Сельты» с правом выкупа

«Верона» арендовала Унаи Нуньеса у «Сельты».

Клубы заключили арендное соглашение с правом выкупа.

Минувший сезон центральный защитник провел в аренде в «Атлетике». Там он сыграл 10 матчей в Ла Лиге.

Со статистикой 28-летнего испанца можно ознакомиться здесь .

Изображение: hellasverona.it