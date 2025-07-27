Эмерсон перешел из «Милана» во «Фламенго» за 9 млн евро
Правый защитник «Милана» Эмерсон Роял перешел во «Фламенго».
Ранее сообщалось, что бразильский клуб вступил в гонку за игрока, несмотря на его договоренность с «Бешикташем» и запланированный медосмотр. Утверждалось, что «Милан» может получить 9 млн евро.
Сегодня «Фламенго» объявил о трансфере Рояла. 26-летний футболист подписал контракт с клубом до декабря 2028 года. Бразилец будет выступать в команде под номером 22.
В «Милане» Эмерсон провел один сезон. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: flamengo.com.br
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Фламенго»
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