Эмерсон перешел из «Милана» во «Фламенго» за 9 млн евро

Правый защитник «Милана» Эмерсон Роял перешел во «Фламенго».

Ранее сообщалось , что бразильский клуб вступил в гонку за игрока, несмотря на его договоренность с «Бешикташем» и запланированный медосмотр. Утверждалось, что «Милан» может получить 9 млн евро.

Сегодня «Фламенго » объявил о трансфере Рояла . 26-летний футболист подписал контракт с клубом до декабря 2028 года. Бразилец будет выступать в команде под номером 22.

В «Милане » Эмерсон провел один сезон. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: flamengo.com.br