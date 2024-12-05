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«Ливерпуль» уверен, что Конате продлит контракт. Защитника видят частью долгосрочного проекта, переговоры идут по плану

«Ливерпуль» рассчитывает продлить контракт Ибраима Конате.

Действующее соглашение защитника рассчитано до 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о новом контракте продолжаются по плану, клуб уверен, что соглашение будет достигнуто.

Руководство и тренерский состав довольны французом и хотят, чтобы он стал частью долгосрочного проекта.

В этом сезоне Конате провел 12 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. В настоящее время игрок восстанавливается после травмы колена

Подробная статистика 25-летнего футболиста доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЛиверпуль
logoИбраима Конате
logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
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