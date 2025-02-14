Гинер о Чалове в ПАОК: «Рад, что Федор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции»
Евгений Гинер прокомментировал трансфер Федора Чалова в ПАОК.
Российский нападающий играет за греческий клуб с лета 2024-го. На его счету 4 гола и 5 ассистов в 30 матчах.
– Большой фрагмент первой серии [сериала «Мы – ЦСКА»] посвящен Чалову и продлению его контракта с ЦСКА в 2024-м. Следите за ним в ПАОК?
– Рад, что Федор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции, – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.
ПАОК идет 4-м в Суперлиге Греции, команда вышла в стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Последний мяч Чалов забил 22 декабря в ворота «Атромитоса» в 16-м туре чемпионата (3:0).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Sport24
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