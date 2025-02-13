Чалов включен в заявку ПАОК на матч с ФКСБ в Лиге Европы. Нападающий не играл с конца января

Федор Чалов сможет сыграть за ПАОК в стыковом матче в 1/16 финала Лиги Европы.

Российский нападающий вошел в заявку ПАОК на стыковой матч против ФКСБ, который пройдет сегодня в Греции и начнется в 23:00 по московскому времени.

Чалов вернулся к тренировкам еще 11 февраля, он не играл с 30 января, тогда вышел во втором тайме против «Сосьедада» в 8-м туре общего этапа Лиги Европы (0:2).

В нынешнем сезоне Федор провел за ПАОК 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач

Кроме него в список включили полузащитника Магомеда Оздоева, в отношении которого, по информации портала Enswi, заведено уголовное дело. Сообщалось, что игроку грозило 3-месячное тюремное заключение, клуб и сам футболист уже опровергли эту информацию.

Фото: x.com/PAOK_FC