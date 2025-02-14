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  • Де Брюйне считает, что люди еще не осознали достижения «Ман Сити»: «Может, через 20 лет взглянут по-другому. Сейчас говорят: «Они должны победить». Но это не так просто»
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Де Брюйне считает, что люди еще не осознали достижения «Ман Сити»: «Может, через 20 лет взглянут по-другому. Сейчас говорят: «Они должны победить». Но это не так просто»

Кевин де Брюйне считает, что люди еще не осознали достижения «Манчестер Сити».

– Понимают ли люди, насколько невероятны достижения «Ман Сити»?

– Нет, я думаю, это придет. Может, если мы будем говорить об этом через 20 лет, люди взглянут на это по-другому, поскольку у нас будет время подумать о вещах из прошлого.

Сейчас люди смотрят на нас и говорят: «Они должны победить». Но это не так просто. Иногда и мы, игроки, забываем это. Нужно упорно трудиться.

Иногда трудно оценить момент, потому что нужно показывать результат снова и снова. Нет времени наслаждаться моментами, ты должен просто делать свою работу, – сказал хавбек «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoКевин де Брюйне
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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