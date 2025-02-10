Коллимор о Грилише: «Один гол за год – это провал. Джек выиграл требл в «Сити», но не был ключевым игроком, он не показывает нужного уровня»
«Нет. Искренне надеюсь, что этого не произойдет. Я считаю, что Джек не показывает нужного уровня результативности.
Если посмотреть на двух новичков – Марко Асенсио и Маркуса Рэшфорда, – они могут сыграть на обоих флангах рядом с Олли Уоткинсом. Вопрос в том, смогут ли они заиграть, проявят ли себя? Но у них есть серьезный уровень.
Что касается Грилиша, да, он стал частью команды, выигравшей требл в «Манчестер Сити», но даже тогда он не был ключевым игроком – им был Кевин де Брюйне. Джек был хорош, но не великолепен.
Прошлый сезон? Один гол за год – это провал. Он уже не обыгрывает соперников один в один. Доку пришел в команду и делал это. Мармуш, скорее всего, тоже будет обострять за счет дриблинга», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «Астон Виллы».
Грилиш забил первый гол за «Сити» более чем за год – с пенальти «Солфорду» из 4-й лиги Англии
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