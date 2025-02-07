Каборе о «Краснодаре»: «Галицкий акцентировал внимание на игре, но лучше отказаться от стиля ради победы в турнире. В футболе главное – результат»

Экс-хавбек «Краснодара» Шарль Каборе считает, что результат важнее стиля игры.

После 18 туров «быки» и «Зенит» набрали в Мир РПЛ по 39 очков, но южане лидируют по дополнительным показателям.

– Что важнее – стиль или результат?

– Когда я играл в «Краснодаре », президент клуба Сергей Галицкий акцентировал внимание на стиле игры, на том, как команда играет на поле. Но нужно понимать, что для достижения результата иногда нужно отходить от стиля. В футболе, как ни крути, главное – результат.

Возьмите «Реал»: даже в те моменты, когда они плохо играют, они способны добиваться результата и выигрывать трофеи. И в определенный момент, когда речь идет о борьбе за чемпионство, лучше отказаться от стиля ради победы в чемпионате или каком-либо другом турнире, – сказал Каборе .