Канчельскис о малом числе россиян в топ-лигах Европы: «Молодежь хилая и ранимая, нездоровое поколение. Мы профукали традиции, систему нашего футбола. Сейчас у всех на уме деньги»

Андрей Канчельскис высказался о малом количестве россиян в топ-лигах Европы.

– Почему сейчас так мало российских футболистов играет в топовых европейских чемпионатах? В чем главная причина такой разницы с показателями 20-летней давности?

– Много причин. Главная – ситуация, которая сейчас происходит в мире. Но если не брать ее в расчет и говорить о положении дел до всех событий, то прежние поколения были другими.

У нас было другое отношение к делу. Все были здоровее. А сейчас молодежь хилая и ранимая. Сейчас нездоровое поколение во всех отношениях. Поэтому и нет таких футболистов, как раньше.

– Что нужно сделать, чтобы российские футболисты вновь массово заиграли в Европе?

– Мы потеряли традиции, историю, систему и идеи нашего футбола. Раньше была система, была идея, и были традиции, а сейчас этого всего нет. Все профукали. Поэтому нужно это возвращать, тогда будут перспективы и движение вперед.

Под традициями и идеей я имею в виду все, начиная от детско-юношеского футбола, перехода в профессиональный спорт и так далее. Это все составляющие одной системы.

В Англии, Германии, Италии все действуют по одной и той же системе, внося некоторые свои коррективы. Но там практически ничего не меняется. Поэтому они и находятся на вершине.

Раньше у нас почти все играли за идею: сыграть за сборную Советского Союза – это был топ выше крыши, а сейчас этого нет, сейчас у всех на уме деньги.

Когда вот эти составляющие изменятся, тогда и будут какие-то передвижки, – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис .