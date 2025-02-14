Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо Сити»
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Орландо Сити» в товарищеском матче.
Игра пройдет в Тампе.
Товарищеский матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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