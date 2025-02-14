Кубарси о продлении контракта с «Барсой» до 2029-го: «У меня максимальные амбиции – таковы требования клуба. Нужно думать о том, чтобы выиграть все матчи и все трофеи»

Пау Кубарси высказался после продления контракта с «Барселоной».

Новое соглашение 18-летнего защитника с «блауграной» рассчитано до 2029 года.

«Я очень счастлив продлить контракт с клубом моей жизни, который дал мне все. Для меня это честь. Быть игроком «Барсы» – уникальное чувство, которое невозможно описать словами.

У меня максимальные амбиции – таковы требования клуба, и ты должен думать о том, чтобы выиграть все матчи и все возможные трофеи. Ради этого мы будем отдавать все силы», – сказал Кубарси .