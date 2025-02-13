«Барса» продлит контракт с Кубарси до 2030 года с увеличением отступных (El Chiringuito)

Пау Кубарси продлит контракт с «Барселоной».

Текущее соглашение 18-летнего защитника с каталонцами рассчитано до 2027 года.

По информации журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса, сегодня Кубарси продлит контракт еще на три сезона, до 2030 года, с повышением суммы отступных.

В текущем сезоне Ла Лиги Кубарси сыграл 23 матча и отдал 3 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.