«Барса» продлит контракт с Кубарси до 2030 года с увеличением отступных (El Chiringuito)
Пау Кубарси продлит контракт с «Барселоной».
Текущее соглашение 18-летнего защитника с каталонцами рассчитано до 2027 года.
По информации журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса, сегодня Кубарси продлит контракт еще на три сезона, до 2030 года, с повышением суммы отступных.
В текущем сезоне Ла Лиги Кубарси сыграл 23 матча и отдал 3 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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