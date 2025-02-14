Раньери об 1:1 с «Порту»: «Рома» была сильнее и заслуживала победу»

Клаудио Раньери оценил ничью с «Порту» (1:1) в 1-м стыковом матче Лиги Европы.

«Вопрос о победителе открыт, у каждой из сторон 50 процентов на успех. «Порту » – хорошая команда, но я покидаю стадион неудовлетворенным, поскольку мы были сильнее и заслуживали победу», – сказал тренер «Ромы».