Раньери об 1:1 с «Порту»: «Рома» была сильнее и заслуживала победу»
Клаудио Раньери оценил ничью с «Порту» (1:1) в 1-м стыковом матче Лиги Европы.
«Вопрос о победителе открыт, у каждой из сторон 50 процентов на успех. «Порту» – хорошая команда, но я покидаю стадион неудовлетворенным, поскольку мы были сильнее и заслуживали победу», – сказал тренер «Ромы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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