Контракт Песьякова с «Крыльями» рассчитан на 2 года («РБ Спорт»)

Контракт Сергея Песьякова с «Крыльями Советов» рассчитан на два года.

Об этом сообщает «РБ Спорт». Ранее СМИ писали, что вратарь подписал контракт с самарским клубом на один год.

Песьяков перешел в клуб из Самары летом 2024 года на правах свободного агента. Ранее голкипер выступал за «Ростов».

В нынешнем сезоне Песьяков принял участие в 8 матчах, пропустил 10 мячей и трижды сыграл на ноль. Подробная статистика 36-летнего игрока доступна по ссылке .