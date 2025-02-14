Контракт Песьякова с «Крыльями» рассчитан на 2 года («РБ Спорт»)
Контракт Сергея Песьякова с «Крыльями Советов» рассчитан на два года.
Об этом сообщает «РБ Спорт». Ранее СМИ писали, что вратарь подписал контракт с самарским клубом на один год.
Песьяков перешел в клуб из Самары летом 2024 года на правах свободного агента. Ранее голкипер выступал за «Ростов».
В нынешнем сезоне Песьяков принял участие в 8 матчах, пропустил 10 мячей и трижды сыграл на ноль. Подробная статистика 36-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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