Песьяков о том, что его звали в «Спартак»: «Они хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть. У меня был контракт с «Крыльями»

Сергей Песьяков рассказал, почему этим летом отказался от перехода в «Спартак».

«Почему не пошел в «Спартак»? У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого.

В « » хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть», – сказал голкипер « », выступавший ранее за «Ростов».

В конце июля «Спартак» подписал 37-летнего экс-вратаря «Шинника» Александра Довбню.