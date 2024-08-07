Песьяков о том, что его звали в «Спартак»: «Они хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть. У меня был контракт с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Александр Довбня Футбол

Сергей Песьяков рассказал, почему этим летом отказался от перехода в «Спартак».

«Почему не пошел в «Спартак»? У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого. 

В «Спартаке» хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть», – сказал голкипер «Крыльев Советов», выступавший ранее за «Ростов».

В конце июля «Спартак» подписал 37-летнего экс-вратаря «Шинника» Александра Довбню.

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18 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
А что опытному вратарю не нужно играть?))) Очевидно побоялся конкуренции с Максименко и Селиховым, считает себя слабее их, что в принципе и доказывает....
Опытному вратарю нужно радоваться на скамейке за Угальде))
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Ответ Spartakus1984
Хорошо что не перешёл,а то взбрело бы ещё Станковичу сделать его основным вратарём,так как на тренировках хорошо себя проявлял.Вообще у него уровень,чуть выше чем у Лещука.
Песьяков норм вратарь, Станкович не заставлял бы его в любой ситуации в пас играть с ближним защитником. Но похвально, что выбрал играть, а не сидеть на банке.
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Ответ Spartakus1984
Хорошо что не перешёл,а то взбрело бы ещё Станковичу сделать его основным вратарём,так как на тренировках хорошо себя проявлял.Вообще у него уровень,чуть выше чем у Лещука.
Песьяков на уровне Лещука? Ты серьезно? Или ты судишь по общему уровню вратаря только из-за его ляпа в последнем туре за Ростов в матче с Зенитом? 😁
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Конечно, лучше в Крыльях по три банки за матч пропускать.
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Ответ S<>M
Опытному вратарю нужно радоваться на скамейке за Угальде))
Ну и если вдруг какая-то травма, дисква у Максименко или Селихова - стать первым запасным.
Если не будет травм и карточек у Максименко и Селихова, так может и не минуты не сыграть.
Но там может его как тренера вратарей на тренировках используют.
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Играй в FiFy.. недоразумение по блату)
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Скажем дружно: нам не нужно!
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Ответ Михо
После того как подарил чемпионство Зениту, звать перестали 😃 да и в очном матче со Спартаком сыграл так бездарно, что был заменен в перерыве, привез 2 гола лично
В каком перерыве?! Минуте на 60 - ой когда привёз все 3 или 4 гола слава богу заменили. Это был просто !!!!!!
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Ответ Spartakus1984
По всей его карьере сужу,и я написал,что он выше уровнем Лещука.
Извините, "чуть выше". Ошибочное мнение ☝️
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Ответ Onion
Все правильно, зачем идти на понижение)
Конечно.. в Крыльях это «повышение».)
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