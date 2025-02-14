Геополитолог об угрозе Катара о выводе инвестиций из «ПСЖ»: «Это скорее политическое давление, а не что-то реалистичное. Официального сообщения нет, только от окружения Аль-Хелайфи»

Геополитолог не верит в вывод Катаром инвестиций из «ПСЖ» и beIN Sports.

5 февраля президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи были предъявлены обвинения по статьям о соучастии в подкупе голосов и посягательстве на свободу голосования и соучастии в злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère.

В Катаре это судебное решение вызвало огромное возмущение. В стране пригрозили выводом своих инвестиций из Франции, включая канал beIN Sports и клуб «Пари Сен-Жермен».

– По вашему мнению, это реальная угроза или просто давление?

– Пока не доказано иное, французское правосудие является суверенным, и для предъявления обвинения не требуется виновности или осуждения. Мы привыкли, что Катар стремится оказать давление на французскую систему правосудия, правительство и исполнительную власть, а значит, и на президента Эммануэля Макрона.

Кроме того, поскольку Нассер Аль-Хелайфи также пользуется особым статусом и тесно связан с правительством Катара, эта процедура [обвинительное заключение] не обязательно повлекла бы за собой последующее судебное разбирательство. На данный момент мы имеем только предварительное следствие.

– Кажется ли вам немыслимым, что Катар полностью откажется от своих дел во Франции, чтобы спасти Нассера ​​Аль-Хелайфи? Может быть, это только активы Qatar Sports Investments, а не других партнеров?

– Трудно представить, что Катар откажется от своих планов. Это скорее политическое давление, а не что-то реалистичное. На данный момент мы не получили никаких официальных сообщений от катарского государства, а только от людей из окружения Нассера ​​Аль-Хелайфи и его представителей или же из «ПСЖ». В этом деле есть лица, которые являются посредниками коммуникаций Нассера ​​аль-Хелайфи и части активов, которыми он руководит.

Официального сообщения пока нет, это не делается таким образом. Это немного неуклюже и создает впечатление, что кто-то хочет политизировать тему, чтобы еще больше усилить давление. По сути, в этой угрозе есть что-то нереалистичное. Сомневаюсь, что Катар рискует потерять поддержку Парижа и продаст все свои активы во Франции, – сказал французский специалист по геополитике Жан-Батист Геган.