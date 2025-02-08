Дуран об «Аль-Насре»: «Ощущение, будто я играю в режиме карьеры в FIFA. Я праздную голы с Роналду!»

Джон Дуран высказался об игре в Саудовской Аравии.

Вчера нападающий «Аль-Насра » сделал дубль в игре с «Аль-Фейхой» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:0). Эта игра стала для колумбийца второй в новой команде.

«Ощущение, будто я играю в режиме карьеры в FIFA. Я праздную голы вместе с Криштиану Роналду !» – сказал 21-летний футболист.