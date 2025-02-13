«Динамо» Махачкала подписало алжирского защитника Аззи
«Динамо» Махачкала подписало защитника Мохамеда Аззи.
«22-летний алжирский правый латераль подписал долгосрочный контракт с нашим клубом.
Ранее Аззи выступал за «Белуиздад» в чемпионате Алжира, становился в его составе обладателем Кубка страны и трехкратным чемпионом.
Аззи – игрок молодежной сборной Алжира.
Основная позиция новобранца «Динамо» на поле – правый защитник», – говорится в сообщении махачкалинского клуба.
Изображение: t.me/dinmx
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
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