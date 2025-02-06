Ангола хочет сыграть с Россией в марте вне дат ФИФА
Ангола заинтересована в товарищеском матче против сборной России весной.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время представители Анголы намерены выйти на руководство Российского футбольного союза (РФС) с предложением о проведении товарищеской игры со сборной России в марте этого года.
Поскольку африканская команда участвует в отборочных играх чемпионата мира-2026, в качестве одного из возможных предложений является проведение игры не в даты ФИФА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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