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  • За фэтшейминг глава Панамской федерации футбола отстранен ФИФА на 6 месяцев. Президент назвал футболистку Кокс толстой после провала команды на Золотом кубке КОНКАКАФ
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За фэтшейминг глава Панамской федерации футбола отстранен ФИФА на 6 месяцев. Президент назвал футболистку Кокс толстой после провала команды на Золотом кубке КОНКАКАФ

Президент Панамской федерации футбола наказан за фэтшейминг.

Представитель футбольных властей страны после провала женской сборной на Золотом кубке КОНКАКАФ в начале года остался недоволен тем, что Марта Кокс, одна из звезд команды, жаловалась на неподходящие условия в Панаме.

«Марта Кокс решила высказаться о нашей лиге. Она не в форме, она толстая, она не могла передвигаться по полю. Болтать легко, но она ничего не знает о нашем чемпионате уже много лет, она понятия не имеет, что там происходит», – сказал об играющей в Мексике футболистке Мануэль Арьяс.

По итогам расследования ФИФА приняла решение дисквалифицировать главу федерации на шесть месяцев, до 14 июля 2025 года. Сам Арьяс в соцсетях признал, что использовал в интервью неудачно выбранные слова.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
женский футбол
дискриминация
происшествия
logoСборная Панамы по футболу
дисквалификации
logoФИФА
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