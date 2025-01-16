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  • Посол ООН Джейн Гудолл обратилась к ФИФА в связи с возможным убийством 3 млн бездомных собак в Марокко перед ЧМ-2030: «Если не принять меры, ФИФА посодействует ужасному акту жестокости»
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Посол ООН Джейн Гудолл обратилась к ФИФА в связи с возможным убийством 3 млн бездомных собак в Марокко перед ЧМ-2030: «Если не принять меры, ФИФА посодействует ужасному акту жестокости»

Активистка призвала ФИФА не допустить массовые убийства бездомных собак в Марокко.

Приматолог и активистка Джейн Гудолл, командор Ордена Британской империи и посол мира ООН, присоединилась к кампании Международной коалиции по защите благополучия животных (IAWPC), написав открытое письмо генеральному секретарю ФИФА Маттиасу Графстрему в связи с возможными планами по убийству бездомных собак перед чемпионатом мира 2030 года в Марокко.

Активисты утверждают, что в стране могут убить до трех миллионов животных, чтобы сделать города более привлекательными для приезжих футбольных болельщиков. Утверждается, что тысячи бродячих собак уже были убиты.

«Я была абсолютно потрясена новостями о том, что марокканские власти осуществляют массовые убийства бездомных собак в рамках явной попытки придать местам проведения чемпионата мира более «привлекательный» вид для иностранных гостей. Я также в ужасе от того, что вам представлены детализированные досье, документирующие эти ужасные деяния, большинство из которых осуществляется в самых жестоких и бесчеловечных формах, но они, по-видимому, остались без внимания, как я узнала от IAWPC.

Вы, безусловно, осознаете, как футбольные болельщики по всему миру, многие из которых также являются любителями животных, отреагируют, узнав об этом? Будут призывы к бойкоту страны, и, без сомнения, давление на спонсоров турнира, включая Qatar Airways, чтобы они отказались от участия. Более того, это снова поставит ФИФА под пристальный взгляд общественности. Я знаю, что вы работаете на реабилитацию репутации ФИФА после последних скандалов. Однако, если вы не примете меры, ФИФА будет известна своим содействием в ужасном акте жестокости – при вашем управлении.

Я настоятельно призываю вас обеспечить прекращение убийств, включая информирование Марокко о том, что его статус страны-хозяйки будет приостановлен до тех пор, пока это не будет сделано. Существует много гуманных альтернатив для контроля популяции бездомных собак, и несколько уважаемых международных организаций готовы оказать помощь марокканским властям в реализации таких программ.

Просто нет оправдания для ужасной кампании жестокости, осуществляемой во имя футбола. Я призываю вас использовать свое положение генерального секретаря ФИФА для немедленного прекращения этого, и заслужить уважение и благодарность всех любителей футбола во всем мире», – говорится в открытом письме Гудолл.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Westies and Besties
происшествия
logoФИФА
ЧМ-2030
собаки
животные и спорт
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