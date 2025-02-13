Защитник «Фейеноорда» Ганцко об 1:0 с «Миланом»: «Действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Заблокировали все, что летело в штрафную»

Давид Ганцко рассказал, как сдержал Сантьяго Хименеса в матче с «Миланом» (1:0).

Защитник «Фейеноорда» поделился мнением после первой стыковой игры Лиги чемпионов.

«Мы провели фантастический матч. Мы хорошо к нему подготовились, здорово отработали и в атаке, и в обороне. Хорошо прессинговали и делали то, над чем работали на тренировках. Теперь нам нужна стабильность, чтобы сделать то же самое на следующей неделе.

Я действовал с Хименесом (форвард ранее выступал за «Фейеноорд » – Спортс”) плотно, а он этого не любит. Мы хорошо сработали в паре с другим центрдефом и заблокировали все, что шло или летело в нашу штрафную», – сказал Ганцко .