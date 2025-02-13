Хавбек «Милана» Рейндерс о 0:1: «Знали, что «Фейеноорд» опасен на контратаках. Мы были недостаточно агрессивны»

Тейани Рейндерс оценил поражение от «Фейеноорда» (0:1) в 1-м стыковом матче ЛЧ.

«Мы знали, что соперник опасен на контратаках. Мы были недостаточно агрессивны.

Я мог свободно подключаться вперед. Мне следовало делать это чаще. Пересмотрю матч и увижу, где мне нужно прибавить», – сказал полузащитник «Милана ».